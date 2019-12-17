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اعتراف مثير من خيسوس يكشف سر الفوز على الهلال

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:40 م
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خيسوس
خيسوس
أميرة فطيم
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تحدث البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي فلامنجو البرازيلي، عن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، والتي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، وانتهت بفوز الفريق البرازيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على على ملعب استاد خليفة الدولي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

وقال خيسوس في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لعبنا مباراة صعبة أمام خصم صعب للغاية، جعل اللاعبين يركضون كثيرًا وراء الكرة".

وأوضح: "لولا الإرهاق البدني الذي عانى منه لاعبي الهلال، لكان من الممكن أن لا نستطيع الفوز عليهم".

وأضاف: "شاهدت لاعبي الهلال يعانون بدنيًا في الشوط الثاني، وقمت باستغلال هذا الأمر، وطلبت من فريقي أن يقوموا بالضغط عليهم بشكل متقدم".

وافتتح سالم الدوسري أهداف المباراة لصالح الهلال بتمريرة حاسمة استقرت في شباك فلامنجو عند الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أدرك اراسكايتا هدف التعادل لصالح فلامنجو من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى الهلال عند الدقيقة 49، قبل أن يسجل فلامنجو هدف التقدم عند الدقيقة 78، ثم أحرز لاعب الهلال علي البليهي الهدف الثالث لصالح فلامنجو عن طريق الخطأ في شباكه عند الدقيقة 81، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز فلامنجو على الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز خطف فلامنجو بطاقة التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ليضرب موعدًا مع الفائز من لقاء ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي غدا، فيما ينافس الهلال على المركز الثالث، وسيلاقي، الخاسر من مواجهة ليفربول ومونتيري.
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