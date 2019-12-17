دمنهور يسقط على ملعبه للمرّة الثالثة منذ بداية القسم الثاني

رقم سلبي يحققه فريق فريق دمنهور عقب الخسارة علي ملعبة من فريق المنصورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن لقاءات الجولة التاسعة، من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني.



وسبق للفريق البحراوي الخسارة على ملعبه في مبارتان منذ بداية الموسم الحالي، حيث تلقى الهزيمة أمام خسر المحلة بالجولة الـ 3 بثلاثية نظيفة، كما خسر من فاركو بهدف نظيف، في الجولة الـ 8.



بدأ دمنهور مباراة المنصورة بتشكيل مكون من : عمرو الصعيدي، أحمد درة ،أزيدان اسماعيل ، السيد عبدالعال ، إسلام رمضان،احمدمتعب ، محمودفتحي ،السيدعبدالعال، وحيد محسن، عمارمحمد، أحمد العوضي.



بينما بدأ المنصورة بتشكيل مكون من : عاطف نصحي، عبدالرحمن حسان، ،أحمدفوزي،، وائل عبده ، السيدعوض عبدالقوي، ،حازم شكري ، اسلام ابراهيم ،أحمدابوالمعاطي،محروس محمد، عبدالسميع ابراهيم ،أحمد مصطفي.



تقدم المنصورة من ضربة جزاء عن طريق أحمدهريسة فى الدقيقة 15من زمن الشوط الأول وفي الشوط الثاني من خطأ فادح من مدافع دمنهور أحمد درة ليستغل عبدالسميع ابراهيم مهاجم المنصورة الفرصة في مواجهة مباشرة بحارس دمنهور عمرو الصعيدي ليسكن الكرة الشباك في مرمي دمنهور ليحرز الهدف الثاني للمنصورة.



وحاول لاعبي دمنهور إحراز هدف عن طريق بعض الهجمات من مهاجمي وحيد محسن وعمار محمد من عرضية لعلي العربي الظهير الأيمن لتلمس يد مدافع المنصورة عبد الرحمن حسن ليحتسب حكم المباراة عاطف حسين ضربة جزاء لدمنهور يسجلها وحيد محسن ثم ينجح المنصورة في استغلال اخطاء مدافعي دمنهور زيدان اسماعيل احمد درة لينفرد احمد مصطفي توكل بمرمي عمرو الصعيدي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 36من زمن الشوط الثاني.



ويحاول دمنهور تقليص النتيجة وبالفعل من عرضية ايضا من إسلام رمضان الظهير الأيسر تلمس يد مدافع المنصور احمد فوزي ليحتسب حكم اللقاء عاطف حسين ضربة جزاء ثانية لدمنهور يسجلها أيضا وحيد محسن صانع إلعاب دمنهور ويحاول دمنهور أحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة لكن تألق حارس المنصورة وخط الدفاع افسد جميع الهجمات .



وبهذا النتيجة توقف رصيد دمنهور فريق دمنهور رصيد عند 14نقطة محتلا المركز الرابع والمنصورة بالمركز العاشر برصيد 10نقاط.



المباراة أدارها تحكيما عاطف حسين من منطقة القاهرة ومساعد أول أحمد عبدالعزير ومساعد ثاني، محمود جابر وحكم رابع عبدالعزيز الصباح.



ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 21 نقطة

2- غزل المحلة 17 نقطة

3- الرجاء 15 نقطة

4- دمنهور 14 نقطة

5- دكرنس 14 نقطة

6- أبو قير 12 نقطة

7- بلدية المحلة 12 نقطة

8- الحمام 11 نقطة

9- الأوليمبي 11 نقطة

10- المنصورة 10 نقاط

11- المالية 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط



