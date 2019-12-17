السد ضد الترجي 6/2 في كأس العالم للأندية | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

السد ضد الترجي 6/2 في كأس العالم للأندية





السد ضد الترجي، تمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي، ليحصل على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمُقامة في قطر.





ملخص وأهداف مباراة السد ضد الترجي

وافتتح حمدو الهوني التسجيل في الدقيقة 7 بداية اللقاء بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من أنيس البدري، وأضاف الترجي هدفه الثاني في الدقيقة 13 عن طريق أنيس البدري بعد خطأ فادح من مدافع السد القطري، وعزز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، وقلص السد القطري الفارق في الدقيقة 31 من ضربة جزاء نفذها بغداد بو نجاح، وعاد حمدو الهوني من جديد لتسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/4 للترجي التونسي.





وفي الشوط الثاني، سجل حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 49 من ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وأضاف حمدو الهوني الهدف الخامس لفريقه والهاتريك الشخصي له في الدقيقة 74 بعد عرضية إلياس شتي ليضعها الهوني في الشباك الخالية، واختتم سامح الدربالي سادس أهداف الترجي في اللقاء من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين الحارس الشاب، قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.





تشكيل مباراة السد ضد الترجي في كأس العالم للأندية





وبدأ السد القطري مباراته أمام الترجي التونسي بالتشكيل التالي:-



