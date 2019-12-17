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السد ضد الترجي 6/2 في كأس العالم للأندية | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:28 م
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السد ضد الترجي
السد ضد الترجي
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السد ضد الترجي 6/2 في كأس العالم للأندية

السد ضد الترجي، تمكن فريق الترجي التونسي من تحقيق فوزًا كاسحًا على نظيره السد القطري بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد خليفة الدولي، ليحصل على المركز الخامس في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمُقامة في قطر.

ملخص وأهداف مباراة السد ضد الترجي
وافتتح حمدو الهوني التسجيل في الدقيقة 7 بداية اللقاء بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من أنيس البدري، وأضاف الترجي هدفه الثاني في الدقيقة 13 عن طريق أنيس البدري بعد خطأ فادح من مدافع السد القطري، وعزز أنيس البدري الهدف الثالث في الدقيقة 25 من ضربة جزاء، وقلص السد القطري الفارق في الدقيقة 31 من ضربة جزاء نفذها بغداد بو نجاح، وعاد حمدو الهوني من جديد لتسجيل الهدف الرابع قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/4 للترجي التونسي.

وفي الشوط الثاني، سجل حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 49 من ضربة جزاء تحصل عليها المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وأضاف حمدو الهوني الهدف الخامس لفريقه والهاتريك الشخصي له في الدقيقة 74 بعد عرضية إلياس شتي ليضعها الهوني في الشباك الخالية، واختتم سامح الدربالي سادس أهداف الترجي في اللقاء من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين الحارس الشاب، قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق. 

تشكيل مباراة السد ضد الترجي في كأس العالم للأندية

وبدأ السد القطري مباراته أمام الترجي التونسي بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: مشعل برشام.

خط الدفاع: حامد إسماعيل – بوعلام خوخي – طارق سلمان – عبد الكريم حسن.

خط الوسط: جونج ووي ونج – جابي – علي أسد.

خط الهجوم: حسن الهيدوس – بغداد بونجاح – أكرم عفيف.

وبدأ الترجي التونسي مباراته أمام السد القطري بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: سامح دربالي – عبد القادر بدران – خليل شمام – إلياس الشتي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – كوامي بونسو – محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أنيس البدري – حمدو الهوني – إبراهيم واتارا.

جدير بالذكر أن الفوز منح الترجي التونسي المركز الخامس على العالم، بجانب انتعاش خزينته بمليون ونصف دولار، أما الزعيم فيأتي في المركز السادس والأخير ويحصل على مليون دولار فقط.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة السد ضد الترجي في كأس العالم للأندية:-

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