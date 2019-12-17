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خبير: السيسي يستحق لقب "أبو شباب العالم"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:30 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن منتدى شباب العالم أتاح فرصة للشباب بالتواجد في منصة تمتلك الشفافية التامة، وجعل الشباب لا يشعرون بالخوف الذي كان موجودا في مصر في آخر 50 عاما، بالإضافة إلى مزج السياسة والاقتصاد في آن واحد ووتيرة واحدة.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا المنتدى تناول أكثر من محاكاة، مثل محاكاة البحر المتوسط، وأتاح توافر الروبوت صوفيا الذي أتاح فرصة للمشاركين لمشاهدة التكنولوجيا الجديدة، علاوة على مشاركة رواد الأعمال وهذه أكبر استفادة من هذا المنتدى من الجهة الاقتصادية؛ مشيرا إلى أن سوق العمل المصري أصبح منصة لرواد الأعمال خلال الـ 6 سنوات الماضية أي منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد، مستشهدا بالمشروعات القومية التي تم طرحها وتنفيذها على أرض الواقع.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المنتدى جعل هناك حالة من التناغم بين الشباب المصري والشباب المشارك في المنتدى من جميع أنحاء العالم، موضحا أن المنتدى أتاح فرصة أن يستمع الرئيس عبدالفتاح السيسي للشباب من مختلف أنحاء العالم، مؤكدا أن مصطلح "أبو الشباب" هو المصطلح الأفضل والمناسب للرئيس السيسي.

وأوضح أن تلك المنتديات يكون لها مغزى سواء استثماري أو اقتصادي أو اجتماعي، مشيرا إلى أن الشباب المصري يمتلك الفكر الذي يمكنه من استيعاب الشباب الأوروبي أو الأفريقي أو الأسيوي أو الأمريكاني.

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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم عبدالفتاح السيسي الشباب المصري الروبوت صوفيا

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