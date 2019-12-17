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محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:22 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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كلف اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة بالتدخل العاجل لحل شكوى أهالي الحي من تراكم المياه بنفق مدينة 6 أكتوبر بدائرة الحي والتي تعوق الحركة المرورية وتسبب في تعطيل مصالح المواطنين.


وعلي الفور شن الحي حملة مكبرة لرفع رواكد المياه،حيث جري الدفع بسيارتين لشفط مياه الصرف الصحي بجانب معدات حي شرق حيث جري رفع 8 نقلات من المياه  وفتح النفق امام حركه المواطنين والقضاء على جميع كميات المياه المتراكمة.

كان أهالي مدينة 6 اكتوبر بالحي قد وجهوا استغاثة عاجلة بمحافظ القليوبية، والذي أمر بالتحرك الفوري للحي لحل المشكلة حيث أكد رئيس الحي ان خدمة المواطنين واجب قومي والقضاء علي مشاكلهم اهم اولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة والحي.


محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
محافظ القليوبية يوجه بحل أزمة نفق 6 أكتوبر بشبرا (صور)
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مصر محافـظ القليوبيــة كوبري 6 اكتوبر القليوبية اخبار 6 اكتوبر

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