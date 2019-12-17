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خبير اقتصادي: صراع الطاقة يشعل منطقة الشرق الأوسط

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:19 م
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الدكتور محمد حمزة
الدكتور محمد حمزة
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، سبب عقد جلسة محاكاة البحرالمتوسط بمنتدى شباب العالم، قائلا: "إن كل العالم حاليا يتصارع على الغاز والنفط، وسبب الصراع في منطقة الشرق الأوسط على مدار العصور هو صراع على الطاقة".

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم يمر حاليا بحروب اقتصادية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسعى إلى حل مشكلاتها وإنشاء مشروعات قومية عملاقة ويُباشرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن نموذج محاكاة البحر الأوسط ساعد في نشر ثقافة الاتحاد بين دول البحر المتوسط في تقسيم هذه الثروات وعدم اللجوء إلى الصراع، مشيرا إلى أن الشباب المشارك في المنتدى أكد للجميع أنهم قادة المستقبل.

ووجه رسالة إلى الشباب قائلا: "متيأسش من الواقع الموجود، وحاول أنك تشوف نماذح نجاح في أي مجال وركز فيه وهتلاقي الفرصة موجودة وهتنجح أكيد".
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