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غياب نجم عن قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:16 م
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يحل غداً نادي يوفنتوس الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على ملعب لويجي فيراريس في مدينة جنوى، لمواجهة فريق سامبدوريا، ضمن في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي.

وأعلن المدير الفني للفريق ماوريسيو ساري، عن قائمة الفريق المسافرة نحو جنوى، لمواجهة سامبدوريا غداً الأربعاء.

وخلت القائمة من حارس المرمى البولندي تشيزني الذي تلقى إصابة في الكتف، أبعدته عن مواجهة الفريق الماضية أمام أودينيزي التي فاز بها اليوفي بثلاثية.

وعاد للقائمة الرباعي آرون رامسي وخوان كوادرادو وماتياس دي ليخت وميراليم بيانيتش للقائمة، بعد تماثلهم للشفاء، وجاءت القائمة الكاملة على النحو التالي.

حراسة المرمى: جيانلويجي بوفون - ماتيا بيرين - كارلو بنسوليو

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - ماتياس دي ليخت - لياندرو بونوتشي - دانيلو - أليكس ساندرو - دانيلي روجاني - مري ديمرال.

خط الوسط: إيمري تشان - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - خوان كوادرادو - ميراليم بيانيتش - آرون رامسي - ماركو بياتسكا - بورتانوفا.

خط الهجوم: دوجلاس كوستا - جونزالو هيجوايين - باولو ديبالا - كريستيانو رونالدو - فيديركو بيرنارديسكي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل سامبدوريا المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.
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