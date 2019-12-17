السيسي خلال جلسة الحوار مع الإعلام الأجنبي: ادوني 20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تحتاج إلى ترليون دولار على الأقل سنويًا، أي 17 ترليون جنيهًا، لافتًا إلى أن موازنة مصر الحالية 1.6 ترليون جنيه.



وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم: "لو مصر دخلها في سنة زي أول دولة بتهاجمنا هيكون دخلها 20 ترليون دولار في السنة"، معلقًا: "ادوني 20 ترليون دولار مرة واحدة وأنا أخلي مصر عروسة".



وتابع: "يا خسارة على الأمة إللي بتدمر نفسها، وبخرب بلادها بإيديها، يا خسارة دي مش سياسة دي خراب، ده مش إعلام ده دمار، دي مش مهنية ده تآمر"، في إشارة منه إلى الدول والإعلام المعاديين لمصر.

