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أبرزهم الزعيم.. رمضان 2020 يشهد عودة النجوم إلى الموسم الدرامي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:13 م
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عادل امام
عادل امام
هبة أحمد
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يشهد الماراثون الرمضاني القادم لعام 2020 عودة العديد من الفنانين الذين تغيبوا عن المشاركة في موسم دراما رمضان الماضي وما قبله، فأصبح هذا الموسم يرفع شعار "عودة الغائبين"، ومن المُقرر أن تكون المنافسة قوية بين جميع الفنانين المشاركين في السباق الرمضاني، لاسيما مع عودة "وحوش" الدراما الذين يمتلكون شعبية كبيرة لدي جماهيرهم، والنجوم الذين حجزوا أماكنهم لدي المشاهد، وأصبح المشاهد ينتظر أعمالهم بشغف كبير، وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني"، الذين اتخذوا قرارهم بالعودة إلى المشاركة في شهر رمضان المقبل.


عادل إمام

يأتي على رأس هؤلاء العائدين الزعيم عادل إمام، الذي تغيب العام الماضي عن المشاركة في السباق الرمضاني، ويطل علينا هذا العام بمسلسل "فلانتينو"، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق، إلهام عبد البديع،طارق الأبيارى،محمد الكيلاني، سليمان عيد،هدى المفتي، بدرية طلبة، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يُدعى "نور عبد المجيد"، وهو صاحب سلسلة مدارس دولية، ومتزوج من الفنانة دلال عبد العزيز،و يواجه خلال الأحداث أزمات تتعرض لها مجموعة المدارس التى يمتلكها.

عمرو يوسف

تغيب عن المشاركة في شهر رمضان الماضي، بعدما احتل الظهور علي المائدة الرمضانية لمدة 12 عامًا منذ مشاركته فيها لأول مرة عام 2007، ويعود عمرو هذا العام بمسلسل "خالد بن الوليد"، والمسلسل من تأليف السينارست إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبد العزيز، والمسلسل بطولة عمرو يوسف، محمد فراج، بيومي فؤاد،عبد الرحمن أبو زهرة،محمود فارس،
محمد ثروت، لبنى ونس، بسنت شوقي، حمدي الوزير.

هيفاء وهبي

تغيبت الفنانة هيفاء وهبي عن الماراثون الماضي، ولكنها قررت العودة إلى المائدة الرمضانية من خلال مسلسل "أسود فاتح"، والمسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة،صبري فواز، المطرب أحمد فهمي.

يوسف الشريف

يعود الفنان يوسف الشريف إلى المنافسة الدرامية بمسلسل "النهاية"، وذلك بعد غياب عامين، والمسلسل بطولة يوسف الشريف،سهر الصايغ، ناهد السباعي، أحمد وفيق،محمد لطفي،عمرو عبد الجليل،والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، والمسلسل من المقرر عرضه في رمضان 2020، ويعد ذلك المسلسل هو التعاون الثالث بين يوسف الشريف والجهة المنتجة، فسبق و قدم معهم مسلسلي "كفر دلهاب"،"القيصر".

خالد الصاوي

بعد غياب ثلاثة سنوات من مشاركته في سباق رمضان، يعود خالد الصاوي بمسلسل "القاهرة كابول"، والمسلسل بطولة فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي،وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي،و يتكتم صُناعه علي الإعلان عن التفاصيل في الوقت الحالي، لحين الانتهاء من تحضيراته بشكل كامل.

نيللي كريم

تغيبت نيللي كريم عن السباق الرمضاني الماضي بعد تواجدها في المائدة الدرامية لعدة سنوات، ولكنها قررت العودة هذا العام من خلال مسلسل "النصابين"، والمسلسل بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إنتاج جمال العدل، إخراج كاملة أبو زكري، سيناريو أحمد وائل، عمرو الدالي،يعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بين نيللي والمخرجة كاملة أبو زكري ، بعد تقديمهم مسلسلي"ذات" و"سجن النسا".

غادة عادل

تغيبت الفنانة غادة عادل عن المشاركة في شهر رمضان الماضي، ولكنها قررت العودة هذا العام بمسلسل "البرنس"، والمسلسل بطولة محمد رمضان، إدوارد،سلوي عثمان، ريم سامي، أحمد زاهر، أحمد فهيم، نجلاء بدر، نور، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.
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