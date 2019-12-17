4 طُرق مجانية لمشاهدة مباراة ليفربول ومونتيري مجانًا اليوم في مونديال الأندية|مباراة ليفربول ضد مونتيري بث مباشر live

يلتقي اليوم الأربعاء فريقي ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، حيث سيواجه الفائز منهم فريق فلامنجو البرازيلي الي تغلب على الهلال السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بنيهم مساء اليوم الثلاثاء.





موعد مباراة ليفربول و مونتيري نقدمها لكم اليوم حيث يلتقي نادي ليفربول الإنجليزي مع نادي مونتيري المكسيكي في إطار الدور النصف نهائي من بطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا ف يقطر وتعد هذه المباراة من اهم المباريات في الدورة على الإطلاق حيث يسعى الليفر إلى تحقيق الفوز للوصول إلى الدور النهائي وهو يتطلع إلى الحصول على اللقب هذا العام بعد أن فشل في التأهل إلى الأدوار النصف نهائية في الأعوام الماضية.





موعد مباراة ليفربول و مونتيري في الدور النصف نهائي

يلتقي “الريدز” لقاء من العيار الثقيل مع فريق “مونتيري” الذي أثبت انه ليس بالند السهل بالنسبة للقلعة الحمراء وقد وصل الفريق المكسيكي إلى الدور النصف نهائي متغلبا غلى منافسيه ليثبت جدارته وقوته في هذه الدورة ويسعى الليفر إلى تحقيق الفوز الذي لم يحققه من قبل وكانت آخر مشاركاته في عام 2002 حيث وصل إلى الدور نصف نهائي وخسر والحظ يوالى الليفر هذا الموسم حيث انه لم يتلقى أي هزيمة حتى الآن في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج ومن المتوقع أن يحقق اللقب لهذا العام ليفربول حيث يتصدر الليفر ترتيب جدول الفرق برصيد 49 ويبعد بفارق 10 نقاط عن منافسه في البريميرليج ليستر سيتي الذي لديه 39 نقطة.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف إستاد ” المدينة التعليمية” بالعاصمة القطرية الدوحة مباراة نصف النهائي على أرضه والتي تجمع ما بين “ليفربول” و”مونتيري” في إطار بطولة كاس العالم للأندية وستنطلق المباراة في تمام الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهر يوم الأربعاء المقبل الموافق 18_12_2019 وستنقل لكم المباراة عبر قناة بين سبورت الرياضية الأولي beIN SPORTS HD 1 مع وجود استوديو تحليلي يضم المع نجوم كرة القدم العالميين و العرب مع وجود أسطول من المراسلين لنقل لقاءات حصرية من داخل الملعب.





التشكيل المتوقع لليفربول

في حراسة المرمى “أليسون”.

في خط الدفاع الرباعي “أندي روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ألكسندر أرنولد”.

في خط الوسط “جيمس ميلنر – جوردان هندرسون – فينالدوم”.

في الهجوم الثلاثي الرهيب “محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – ساديو ماني”.









القنوات المفتوحة الناقلة :-



