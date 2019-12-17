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خبير اقتصادي: 18% من شباب المستثمرين يهتمون بالطاقة البديلة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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الدكتور محمد حمزة الحسيني
الدكتور محمد حمزة الحسيني
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إنه يجب على الشباب في الوقت الحالي أن يقوموا بتثقيف أنفسهم، وأن يخرجوا من بوتقة الحياة التقليدية والتزامات الحياة وأن يخلقوا لأنفسهم فرصًا جديدة، موضحا أنه لا يوجد شخص ناجح داخل مصر أو خارجها بدون مواجهة الصعوبات أو مشاكل.

وأضاف "حمزة"، خلال حواره في قناة "النيل الإخبارية" بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 18% من شباب مصر المهتمين بالشأن الاستثماري يهتمون بالطاقة البديلة، مؤكدا أن الطاقة البديلة أصبحت تتحكم في كل شئ في العالم في الوقت الحالي.

ووجه الخبير الاقتصادي رسالة مهمة لمنظمي منتدى شباب العالم، قائلا: "وسعوا رسالة شباب مصر في الخارج، لأنهم يمتلكوا طاقة ليس لها حدود وثقافة كبيرة، ونحتاجهم أن يتواجدوا مع شباب مصر في الداخل، وينقلوا خبراتهم ويتعاونوا مع بعضهم البعض من أجل مصر ومستقبلها".
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