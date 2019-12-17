فنانة شهيرة تحصد لقب الأكثر إثارة في العالم لعام 2019

تم اختيار نجمة بوليوود "عليا بهات" Alia Bhatt للفوز بلقب المرأة الآسيوية الأكثر إثارة لعام 2019، وذلك بحسب استطلاع كان قد أجراه موقع " UK-based weekly Eastern Eye.



وبجانب فوز عليا بهات المرأة الآسيوية بالمرتبة الأولى في الأكثر إثارة، جاءت ديبيكا بادوكون في المرتبة الثانية والنجمة هيرا خان حصلت على المرتبة الثالثة، فيما فازت النجمة ماهيرا خان Mahira Khan بلقب المرأة الباكستانية الأكثر إثارة لعام 2019 للسنة الخامسة على التوالي.



وجاء هذا الاستفتاء ، بناءًا على ظهور الفنانة عليا في أفلامها وسائر أعمالها بإطلالات جذابة وأنيقة تبهر بها الجمهور وتخطف الأنظار كل مرة تطل فيها عليهم.