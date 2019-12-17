فلامنجو يهزم الهلال السعودي 3-1 ويتأهل لنهائي مونديال الأندية 2019

تأهل فلامينجو البرازيلي إلى نهائي كأس العالم للأندية قطر ٢٠١٩ بعد تفوقه على الهلال السعودي (3-1)، ليضرب موعداً في النهائي مع الفائز بين ليفربول ومونتيري في نصف النهائي الثاني المقرر الأربعاء.





أسبقية للهلال

دخل فريق الهلال السعودي جيداً في المباراة، حيث وصل عدة مرات إلى مرمى فلامينجو لكن نقصته اللمسة الأخيرة في التمريرة الحاسمة. ولم ننتظر كثيراً حتى تمكن الهلال من اختراق دفاع فلامينجو لما توغل البريك من الجهة اليمنى وقدم تمريرة جميلة لزميله سالم الدوسري الذي لم يتردد في وضع الكرة في الشباك (18).





وكاد الهلال أن يضيف الهدف الثاني بعد سلسلة من المراوغات من أل بليهي ثم مرر للدوسري الذي سدد كرة أبعدها الحارس بأعجوبة لتنتهي عند جوميز، لكن تسديدة الأخير مرت فوق العارضة.





فريق فلامينجو حاول بعدها استغلال خبرته في هذه الوضعيات وأظهر لاعبوه رزانة كبير ببناء اللعب من الخلف ومحاولة الوصول لمرمى المعيوف، وفلتت الكرة من أل البليهي كادت أن يتسبب من خلالها بهدف، ليتوغل بعدها أنريكي داخل منطقة العمليات ولما هم في التسديد تدخل البريك في آخر لحظة وأخرج الكرة إلى الركنية.





عودة برازيلية

وتمكن فلامينجو من تعديل النتيجة مباشرة بعد بداية الشوط الثاني، أين انطلق جابرييل باربوسا وانفرد بالحارس المعيوف ومرر كرة لزميله خيورخيان دي أراسايتا ليضع الأخير الكرة بسهولة في الشباك (49). وتمكن فلامينجو من إضافة هدفاً ثانياً بطريقة رائعة، بعد عرضية من رافينيا ورأسية جميلة من برونو هنريكي الذي وضعها بروعة في الشباك (78).





وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، قتل فلامينجو المباراة بالهدف الثالث بعد توزيعة من برونو هنريكي حاول أل بليهي قطعها لكنه وضعها بالخطأ في الشباك (82).



