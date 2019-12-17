فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء.





واستبعد فالفيردي 5 لاعبي من القائمة وهم عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو وجونيور فيربو وموسي واجي.





وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو

خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه، أومتيتي، لينجليت

خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، دي يونج، فيدال

خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي