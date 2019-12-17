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فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لمعركة الكلاسيكو.. استبعاد 5 نجوم
الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق ريال مدريد في الكامب نو يوم غد الاربعاء.
واستبعد فالفيردي 5 لاعبي من القائمة وهم عثمان ديمبيلي وآرثر ميلو وجونيور فيربو وموسي واجي.
وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:
خط الدفاع: جوردي ألبا، سيميدو، بيكيه،
أومتيتي، لينجليت
خط الوسط: ألينيا، راكيتيتش، سيرجي روبيرتو،
بوسكيتس، دي يونج، فيدال
خط الهجوم: جريزمان، سواريز، ميسي، بيريز، فاتي
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