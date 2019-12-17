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نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلان اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA LIVE يلا شوت بلس ليفربول bein

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:19 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث حي مباراة ليفربول بدون توقف اليوم الثلاثاء 17-12-2019 تُقام مساء اليوم مباراة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في ملعب فيلا بارك.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم بث مباشر
وسيشارك لاعبو ليفربول الشباب في تلك المباراة بدلًا من الفريق الأول نظرًا لتواجد الأساسيين في قطر حاليًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

مشاهدة مباراة ليفربول وفلامنجو اليوم بث مباشر
ولن يتواجد يورجن كلوب في تلك المباراة، لوجوده في قطر، وسيحل محله مدرب فريق ليفربول للشباب تحت سن 23 عامًا نيل كريتشلي.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم بث مباشر عبر بوابة الفجر والفجر الرياضي
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام أستون فيلا:
حرسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: هوفر، مورجان بويز، فان دين بيرج، لعروسي.
خط الوسط: شيريفيلا، هيربي كين، كريستي ديفيز.
خط الهجوم: لونجستاف، إليوت، ستيوارت.

التشكيل المتوقع لـ أستون فيلا أمام ليفربول:
حراسة المرمى: نيلاند.
خط الدفاع: أحمد المحمدي، كونسا، هاوس، تايلور.
خط الوسط: لانسبوري، دوجلاس لويز، ماكجين.
خط الهجوم: خوسيه بيليتيرو، تريزيجيه، كودجيا.

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم بث مباشر عبر بوابة الفجر والفجر الرياضي يدون توقف واستون فيلا بث مباشر الان بدون توقف عبر بوابة الفجر
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