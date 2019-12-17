أبنة شقيق عادل أمام تدخل عالم الموضة

ظهرت الشابة نور إمام، ابنة شقيق عادل أمام، عبر لقاء لها في برنامج Mbc trending، حيث تحدثت عن بداياتها في مجال الموضة والأزياء وانتقالها إلى المكياج.





وقالت نور عن بدايتها عن طريق جمع أصدقائها في المدرسة مع جروب نادي الموضة، ونتحدث عن التصميمات الحديثة، وبعد ذلك أخذت قرار لخطوة جدية، فبدأت تعليمها "أونلاين" واكملت حديثها قائلة: "عملت فستان أنا اللي قصيته وخيطته وكل حاجة"، وتضيف، "لما حد يسألني كنت بقول أنا اللي عملته".





تلقت دعم كبير من أصدقائها وأهلها ومنهم عمها الزعيم عادل أمام، فقررت إطلاق خط الموضة في 2017، وتابعت بعد ذلك من الموضة والأزياء إلى المكياج، وفيديوهات الاستايل وكيفية تنسيق الملابس.





وأكملت مصممة الأزياء، حديثها عن عمها حيث قالت عنه: "عمي ده حاجة كبيرة أوي، حبيبي وأبويا التاني، وقدوتي ومثلي الأعلى، هو كبير العيلة بمعنى أصح، طبعا طول الوقت باخد رأيه وبيشجعني، هو دايما واقف في ضهري هو وبابا".





يذكر أن عادل أمام، يشارك في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "فالنتينو"، بجوار كلٍ من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبدالبديع، وسليمان عيد وبدرية طلبة، وإخراج رامي أمام.