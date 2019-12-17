السيسي: التدخل في شؤون الدول سبب رئيسي لعدم الاستقرار





قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشكلة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية التدخل في شؤون الدول، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب عدم استقرار الدول سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا.وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية، أن التدخل في شؤون بلاد أخرى يؤدي إلى خراب الدول، موضحا أن هناك فرق بين وساطة الدول والتدخل السلبي لإيذاء الدول.وتابع: "تدخل دول في الأزمة الليبية أدى إلى تأخر إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية خلال 3 أو 4 سنوات الماضية"، لافتا إلى أن اتفاق الصخيرات كان سيقودنا إلى انتخابات رئاسية تأتي برئيس منتخب لليبيا يقود الدولة الشقيقة للخروج من أزمتها الحالية.