Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيسي: التدخل في شؤون الدول سبب رئيسي لعدم الاستقرار

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
داليا الحسين
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مشكلة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية التدخل في شؤون الدول، مشيرًا إلى أنه أحد أسباب عدم استقرار الدول سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا.

وأضاف "السيسي"، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية، أن التدخل في شؤون بلاد أخرى يؤدي إلى خراب الدول، موضحا أن هناك فرق بين وساطة الدول والتدخل السلبي لإيذاء الدول.

وتابع: "تدخل دول في الأزمة الليبية أدى إلى تأخر إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية خلال 3 أو 4 سنوات الماضية"، لافتا إلى أن اتفاق الصخيرات كان سيقودنا إلى انتخابات رئاسية تأتي برئيس منتخب لليبيا يقود الدولة الشقيقة للخروج من أزمتها الحالية.

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 7 ساعات

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 10 ساعة

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ يوم

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ يوم

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status