يلا شوت liverpool كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر online ليفربول ضد استون فيلا يلا شوت plus كورة HD

لقاء قوي ومثير عبر مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر حيث يلتقي فريقا ليفربول وأستون فيلا في مباراة خارج التوقعات الليلة في المباراة التي تقام على ملعب فيلا بارك في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر الا الربع مساء بتوقيت أبوظبي اليوم الثلاثاء الموافق 17-12-2019 في المباراة التي تقام بين الفريقين لحساب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية في مباراة لن تكون سهلة لأي من الفريقين.





يدخل ليفربول موقعة الليلة وهو يلعب المباراة بقائمة اضطرارية في غياب جميع لاعبيه الاساسين الذين يشاركون في مونديال الأندية رفقة مدربه الألماني يورجن كلوب مشاهدة مباراة ليفربول اليوم وكان ليفربول قد نجح في التأهل لهذا الدور بعدما تغلب على أرسنال بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل فريق ويعول الريدز الليلة على كل من حراسة المرمى كيفين كيلي هير بينما يقود الدفاع آدم لويس فان دين بيرج وبيلي كوميتو ونيكو ويليامز بالإضافة لهاري كين و بيدرو تشير فيلا وإيليا ديكسون بونر لتحقيق الفوز.





على الجهة الأخرى يدخل فريق أستون فيلا مباراة الليلة بعدما تجاوز عقبة برايتون في الدور الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف يحجز مقعده في دور الـ8 مشاهدة مباراة أستون فيلا اليوم ويسعى الفريق لتحقيق فوز هام الليلة واستغلال الغيابات التي تضرب الريدز من أجل الظفر ببطاقة التأهل للدور نصف النهائي للبطولة ويعتمد أستون فيلا الليلة على قدرات كل من مورايس ومحمود تريزيجيه لتحقيق الانتصار .





ونتيح هنا عبر موقعنا أبرز المعلومات عن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت اتش دي في بث حي و سريع بدون تقطيع ويتولى مهمة التعليق على مباراة ليفربول وأستون فيلا المعلق مضر اليوسف وهو من المعلقين المميزين في الوطن العربي ولن تكون مواجهة الليلة سهلة لأي من الفريقين في ظل رغبة الثنائي في تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في البطولة.



