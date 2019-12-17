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السيسي: أهتم بالمرأة المصرية إلى آخر مدى

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:10 م
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عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
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سمح الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحدى الإعلاميات، بسؤاله بعد انتهاء لقائه مع الإعلاميين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم.

وقال "السيسي": "مش ممكن سيدة تطلب طلب، وأرفضه"، فسألته المراسلة حول مدى اهتمامه بالمرأة، فعقب قائلًا: "إلى آخر مدى".

ولفت إلى أنه يعمل على إعطاء المرأة الفرصة لكي تشارك الرجل، لافتَا إلى أن المرأة في مصر لها دور عظيم ليس فقط في هذا العصر، ولكن طيلة التاريخ.

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