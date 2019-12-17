ماكرون يقدم "التهاني الحارة" للرئيس الجزائري المنتخب





تلقى الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم خلاله "التهاني الحارة"؛ لتوليه منصب الرئاسة الجزائرية، حسبما أعلنت الرئاسة الجزائرية.





وكان الرئيس الفرنسي، قد اكتفى في وقت سابق بـ "أخذ العلم" بفوز المرشح تبون، فيما قال الإليزيه: إن "ماكرون وتبون اتفقا في اتصال هاتفي على التعاون بشأن الأزمات الإقليمية".





وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "تلقى الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، عبر له خلاله عن تهانيه الحارة إثر نيله ثقة الشعب الجزائري عقب الاستحقاق الانتخابي في 12 ديسمبر 2019".





ويؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، اليمين الدستورية، يوم الخميس المقبل؛ ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، بحسب ما أفادت رئاسة الجمهورية، في وقت سابق من اليوم، فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه.





وتم انتخاب عبد المجيد تبون من الدورة الأولى بنسبة 58,13% في عملية الاقتراع، يوم الخميس الماضي، وفق النتائج النهائية التي أعلنها المجلس الدستوري.





وبحسب الدستور "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".





ويخلف تبون، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية إلى الاستقالة في 2 أبريل، بعد أن قضى 20 عاما في الحكم، وتولى عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة وفقا للدستور لكنه تجاوز المهلة القانونية المحددة بثلاثة أشهر.



