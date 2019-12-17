live| الأسطورة لايف بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت الجديد حصري رابط ماتش نصف نهائي كأس العالم للأندية plus

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بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو الاسطورة اون لاين yalla shoot تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 بتوقيت المملكة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17_12_2019 على ارض ملعب ” خليفة الدولي” وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع المعلق التونسي الشهير ” عصام الشوالي” ومع استوديو تحليلي“شاهدها الآن” قناة بي ان سبورت beIN SPORTS 1 بث مباشر HD الهلال وفلامنجو كورة لايف قبل وبعد المباراة يضم افضل المحللين الرياضين على الساحة الكروية. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو مباشر بدون تقطيع، كورة ستار الهلال وفلامنجو بث مباشر،





التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سوو، أمير كردي.

في خط الارتكاز: كويلار، عبد الله عطيف.

في حط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إد واردو، اندريه كار يلو.

في خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.





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