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live| الأسطورة لايف بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو يلا شوت الجديد حصري رابط ماتش نصف نهائي كأس العالم للأندية plus

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:59 م
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بوابة الفجر
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 مباراة الهلال وفلامنجو اليوم فى نصف نهائي كاس العالم للاندية ، يلا شوت الاسطورة بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع bein sport مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو بث مباشر على ارض ملعب ” خليفة الدولي”  بقطر التي تستضيف البطولة العالمية لمونديال الأندية وقد حقق فريق الهلال حتى الان  فوزه امام فريق الترجي ثم ها هو يدخل أمام فريق فلامنجو البرازيلي اون لاين yalla shoot الأسطورة تابع لايف الهلال بث مباشر.

الشوط الثانى يلا شوت مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر Yalla shoot رابط ماتش الهلال كورة اون لاين ماتش ALHilal Vs Filmango Live الشوط الثاني

يلا شوت بث مباشر الهلال وفلامنجو
بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو الاسطورة اون لاين yalla shoot  تنطلق المباراة في تمام الساعة 8.30 بتوقيت المملكة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17_12_2019 على ارض ملعب ” خليفة الدولي” وتنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 مع المعلق التونسي الشهير ” عصام الشوالي” ومع استوديو تحليلي“شاهدها الآن” قناة بي ان سبورت beIN SPORTS 1 بث مباشر HD الهلال وفلامنجو كورة لايف قبل وبعد المباراة يضم افضل المحللين الرياضين على الساحة الكروية. مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو مباشر بدون تقطيع، كورة ستار الهلال وفلامنجو بث مباشر،

التشكيل المتوقع لنادي الهلال السعودي
في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
في خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سوو، أمير كردي.
في خط الارتكاز: كويلار، عبد الله عطيف.
في حط الوسط المهاجم: سالم الدوسري، كارلوس إد واردو، اندريه كار يلو.
في خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.

موعد الهلال اليوم والقنوات الناقلة
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