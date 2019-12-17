الشوط الثانى يلا شوت مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر Yalla shoot رابط ماتش الهلال كورة اون لاين ماتش ALHilal Vs Filman

قناة بي ان سبورت beIN Sport 1 HD بث مباشر مباراة الهلال وفلامنجو اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019 في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية ستقام اليوم عبر ملعب خليفة الدولي، والجدير بالذكر أن قطر ستنقل النسخة الحالية من كأس الأندية، مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بنقل مباريات البطولات العالمية بث مباشر بجودة عالية والتي تتمثل في مجموعة من القنوات بها قناتي beIN SPORTS 1 HD – beIN SPORTS 2 HD بث مباشر والجدير بالذكر أن من يفوز في هذه المباراة سيتأهل إلى النهائي، وسوف يواجه أحدهم ليفربول أو مونتيري.مباراة الهلال وفلامينجو





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خدمة مشاهدة قناة beIN Sports 1 HD بي ان سبورت بث مباشر الهلال وفلامنجو كورة لايف اون لاين بدون تقطيع ومشاهدة بجودة عالية وسوف تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة،





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.القنوات الناقلة مباراة الهلال و الفلامينجو ومن المفترض أن تذاع المباراة من خلال مجموعة من القنوات وعلى رأسها قناة الكأس السادسة، وقناة الكأس الثالثة أيضًا، بالإضافة إلى أن قناة بي إن سبورت الرياضية سوف تنقل المباراة، وبالأخص من خلال قناة بي إن سبورت الرياضية الأولى، وقناة بي إن سبورت الرياضية التاسعة، وسوف يقوم المعلق الرياضي عصام الشوالي بالتعليق على المباراة بالإضافة إلى سمير اليعقوبي، وخليل البلوشي.



