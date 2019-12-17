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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية | استعلم عن وجود المستحقات التأمينية للقطاع الحكومي والخاص عبر رابط Www.gosi.gov.sa

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:59 م
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المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية لجميع المواطنين الذين يعملون بالقطاعين الحكومي والخاص، على ضرورة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على هذا الرابط Www.gosi.gov.sa وإجراء عملية التأكد من وجود مستحقات تأمينية لم يقوموا بطلب صرفها لمن هم اعلى من سن الستين عاماً وتركوا العمل، للتأكد من مستحقات التأمينات الاجتماعية.

ويوفر موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن المستحقات بعرض الأسماء، وتتيح بوابة التأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية برقم الهوية الوطنية أو بالاسم رباعي عبر هذا الرابط Www.gosi.gov.sa.

ودعت التأمينات الاجتماعية، ومن خلال الصفحة الرسمية للتأمينات الاجتماعية بموقع "تويتر"، المواطنين الذين لهم مستحقات مالية لدى التأمينات الاجتماعية أو ورثتهم بالتوجه إلى فروع مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنتشرة بالسعودية والعمل على استكمال إجراءات صرف المستحقات التأمينية بشرط شمول الاسم في قائمة المستحقين.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية
أصبح الآن بإمكانك بسهولة الاستعلام عن أسماء المشمولين في المستحقات التأمينية من خلال الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام من خلال البحث بالاسم رباعي أو برقم الهوية الوطنية.

ووضحت التأمينات الاجتماعية على أحقية الأبناء في حالة وفاة المشترك بالجمع بين المعاشين للأب والأم وفقاً لقوانين نظام التأمينات، ويحق للمشترك صرف معاش التقاعد في حالة الاستمرار في مدة الاشتراك 60 شهر وإضافة المدة التكميلية 120 شهر وبلوغ سن الستين عاماً أو التوقف عن العمل.

رابط الاستعلام عن المستحقات التأمينية Www.gosi.gov.sa
عليك الاتباع بهذه الخطوات التالية للاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، وذلك من خلال الدخول على موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط التالي Www.gosi.gov.sa، ثم ادخل على قائمة "الاستعلام عن المستحقات التأمينية" والبحث من خلال رقم الهوية الوطنية والاسم رباعي أو من خلال رقم الحفيظة الخاص بك، وسوف تظهر نتائج البحث توضح اسم المشمولين في المستحقات التأمينية تمهيدًا لصرفها.
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