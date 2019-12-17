السيسي عن الظروف الاقتصادية: "المواطن عايز يعيش"



وأشار "السيسي"، خلال حواره مع الصحافة ووسائل الإعلام، على هامش منتدى شباب العالم، إلى أن الأمور في السودان تسير بشكل جيد، حيث استطاع الأشقاء في السودان تحقيق نجاحات الفترة الماضية، منوهًا بأن مطالب أي شعوب تحركت ستستغرق وقتا لتنفيذها.



ولفت إلى أن ليبيا والسودان بالنسبة لمصر أمن قومي، حيث أنهم يمثلون حدود مباشرة لمصر وعمق استراتيجي، مؤكدا أن مصر لن تتخلي عن دعم الجيش الوطني الليبي، حيث أن مصر تؤيد الدولة الوطنية، ووحدة الأراضي.



وأضاف أن معظم مشاكل الدول التي حدث بها حراك كان نتيجة ظروف اقتصادية، موضحا أن الدول الاقتصادية التي لديها إمكانيات اقتصادية لن يكون بها مشكلات، معقبا: "المواطن عايز يعيش".







قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فرق بين التدخل السلبي في شئون الدول والوساطة، حيث أن التدخل يؤدي إلى خراب الدول.