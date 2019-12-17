السيسي: مصر تتبنى اتجاه إطفاء الأزمات في إفريقيا





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتحرك بهدوء لحل أزمة جنوب السودان، متابعًا: "دائمًا نكون داعمين لكل الجهود التي تبذل لحل الأزمة".وأوضح "السيسي"، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم، أن مصر تتحرك دومًا بهدوء في كل الأزمات العربية والإقليمية.وتابع: "مصر معنية بإطفاء الأزمات وحل المشاكل، وتتبنى ذلك تجاه أشقائها في إفريقيا والمنطقة العربية، حتى قبل تولي رئاسة الاتحاد الإفريقي".