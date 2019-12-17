وكيل رياضة القليوبية يحيل العاملين بإدارتي طوخ وشبين القناطر للتحقيق 

أحال الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بإدارتي شباب طوخ وشبين القناطر للشئون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعدم تواجدهم اليوم في أوقات العمل الرسمية وذلك لضمان انضباط العاملين وانتظام حركة العمل داخل الادارات الفرعية.



وقال الصبروط إن القرار جاء بناء على تقرير لجان المتابعة التي تم تشكيلها صباح اليوم للتواجد على دفتر حضور وانصراف الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، حيث تشكلت اللجان من محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة واللذين تم تكليفهما بمتابعة إدارة شباب شبين، ولم تتمكن اللجنة من الإطلاع على الدفاتر وذلك لوجود اثنين فقط من العاملين وعدم وجود الدفتر بحوزتهم.



وفي إدارة شباب طوخ توجه العاملين بادارة التفتيش المالي والإداري ولم يتمكنا أيضا من الإطلاع على الدفاتر لوجود ٤ فقط من الموظفين وعدم وجود دفتر الحضور والانصراف بحوزتهم.





وأشار إلى أن المتابعات المفاجئة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بضرورة تحقيق الالتزام والانضباط لدى العاملين بمختلف القطاعات الحكومية لخدمة المواطنين.



