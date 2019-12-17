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نتيجة مباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي اليوم في كأس العالم للأندية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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بوابة الفجر
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KORALIVE.بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره فلامنجو البرازيلي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري، في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الهلال ضد فلامنجو، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامنجو
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الهلال ضد فلامنجو حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العربية والعالمية.

بث مباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو كول كورة COOLKORA
يسعى الهلال بقيادة مدربه الروماني لوسيشكو لمواصلة نتائجه الإيجابية من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الهلال ضد فلامنجو
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف
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