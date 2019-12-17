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لبنان.. الجيش ينفي وجود تدخلات سياسية لإطلاق سراح موقوفين لديه

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:45 م
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الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
الفجر
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نشر الجيش اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، بيان على موقعه الرسمي، نفى فيه عن تعرضه لأي ضغوط أو تدخلات سياسية لإخراج الموقوفين لديه.

وجاء في نص البيان الذي نشره الجيش، أن ما يتم تداوله من أخبار في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن وجود "ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش، لإطلاق موقوفين لديه هو كلام عار من الصحة جملةً وتفصيلا".

كما أكد البيان على أن "القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها؛ حيث أنّ أيّ شخص يتم توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية".

واختتم بيان الجيش، بتجديد القيادة الدعوة إلى "عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية".  

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لبنان الجيش اللبناني الجيش احتجاجات لبنان

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