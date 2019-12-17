محافظ الفيوم يوجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات ومراجعة الإعلانات

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لاستعراض آليات العمل بمنظومة النظافة ورفع الإشغالات بكافة الشوارع والميادين، موجهًا بمراجعة الإعلانات واللافتات مع رفع المخالف منها، لظهور المحافظة بالشكل الحضاري اللائق.



جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومسئول متابعة المراكز التكنولوجية، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام، ومسئولى النظافة والإشغالات بمختلف المراكز، وممثلي لجنة الإعلانات والمراكز التكنولوجية.



أشار محافظ الفيوم خلال الاجتماع إلى ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة للارتقاء بأعمال النظافة والتجميل بشتى مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات والعمل من خلال فريق واحد لإنجاز الأعمال بشكل متكامل بحيث لا تتعارض أعمال قطاع مع قطاع آخر.



وخلال الإجتماع، وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل وتطوير الميادين ورفع الإشغالات ومراجعة الإعلانات ورفع المخالف منها وتحرير المحاضر القانونية اللازمة حيال المخالفين بشتى أنحاء المحافظة مع تغليظ العقوبة حال تكرار المخالفة، مؤكدًا على تنظيم حملات مكبرة للنظافة والتجميل بالتنسيق بين مختلف المراكز، وتقسيم المحافظة إلى قطاعات استثمارًا للجهد وإنجازًا للأعمال حسب جداول زمنية محددة، مع متابعة رفع مخلفات تطهير المجاري المائية بالتنسيق مع مسئولي الري.



كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة لتحديد مواقع الإعلانات التجارية وشكلها بكافة مراكز المحافظة بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي، والعمل على تعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للقضاء على الإعلانات العشوائية.



ووجه المحافظ مسئولي البيئة بالتنسيق مع مسئولي مجالس المدن والشئون القانونية لرصد المخالفات البيئية وتحرير المحاضر القانونية للمخالفين، مؤكدًا على توفير بلدوزر للعمل بشكل دائم بالمدفن الصحي للقمامة والنفايات بكوم أوشيم مع توفير مولد للكهرباء بالموقع، والعمل على تفعيل لائحة رسوم المخلفات الصلبة تجاه شركات ومصانع ومنشآت القطاع الخاص، ولجنة تقنين تطوير الميادين بالمشاركة الشعبية، وتوفير سيارات قلاب لنقل القمامة.



وخلال الاجتماع، تم استعراض المنظومة التكنولوجية الجديدة لرصد المخالفات حال وقوعها بمجالات النظافة والبيئة، وكذا الإعلانات من خلال برامج تكنولوجية حديثة وعمالة مدربة، فضلًا عن إعداد تقارير إحصائية بنسب الأعمال وتحديد مستوى الآداء، لوضع الحلول الجذرية للمعوقات التى قد تواجه تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بالشكل اللائق.



