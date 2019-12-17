ليلى علوي تروي أصعب موقف تعرضت له في حياتها (فيديو)

روت الفنانة ليلى علوي، عن أصعب موقف تعرضت له في حياتها، وذلك أثناء ضيافتها في جامعة عين شمس.



وقالت "علوي"، إنها سمعت خبر وفاة والدها أثناء تصويرها أحد أفلامها، واضطرت للعودة لأخذ عزاء والدها، ثم بعد ذلك سافرت لاستكمال تصوير فيلمها رغم الحزن الشديد بداخلها.



واكملت "ليلي"، حديثها بأنها مرت بتجارب صعبة وقاسية لطبيعة عملها، ولكنها تعلمت منها الكثير.



يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي كرمت اليوم في جامعة عين شمس، وأجرت حوار مفتوح مع شباب جامعة عين شمس حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع.



يذكر أن آخر أعمال ليلي علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي قامت ببطولته مع كلا من "زينة، محسن محيي الدين، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، إيناس كامل"، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.