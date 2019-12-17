عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلى علوي تروي أصعب موقف تعرضت له في حياتها (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:44 م
Advertisements
ليلى علوي
ليلى علوي
ولاء عبد الناصر تصوير عبير أحمد
Advertisements
روت الفنانة ليلى علوي، عن أصعب موقف تعرضت له في حياتها، وذلك أثناء ضيافتها في جامعة عين شمس.

وقالت "علوي"، إنها سمعت خبر وفاة والدها أثناء تصويرها أحد أفلامها، واضطرت للعودة لأخذ عزاء والدها، ثم بعد ذلك سافرت لاستكمال تصوير فيلمها رغم الحزن الشديد بداخلها.

واكملت "ليلي"، حديثها بأنها مرت بتجارب صعبة وقاسية لطبيعة عملها، ولكنها تعلمت منها الكثير.

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي كرمت اليوم في جامعة عين شمس، وأجرت حوار مفتوح مع شباب جامعة عين شمس حول دور الفن فى خدمة قضايا المجتمع.

يذكر أن آخر أعمال ليلي علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"، الذي قامت ببطولته مع كلا من "زينة، محسن محيي الدين، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، إيناس كامل"، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني افلامه أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر KORA live كورة جول رابط ماتش اليوم ليفربول liverpool

منذ ساعتين و 33 دقيقة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ يوم

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

منذ أقل من ساعة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ يوم

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 10 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

نيشان يتغزل في ليلى علوي وهذا ما قاله

ليلى علوي في ضيافة السفيرة لمياء مخيمر بكاليفورنيا (صور)

ليلى علوي لـ"الفجر الفني": دوري في "التاريخ السري لكوثر" مختلف وجديد

ليلى علوي تعلن انتهاءها من تصوير "التاريخ السري لكوثر"

فنان سوري يكشفُ تفاصيل زواجه السّريّ من ليلى علوي

هكذا هنأت ليلى علوي صديقتها يسرا بعيد ميلادها

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

مرتضي منصور يوجه رسالة نارية للاعبي الزمالك

08:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status