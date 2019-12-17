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السيسي يكشف ما سيحدث في قضية سد النهضة يناير المقبل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:40 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قضية المياه، قائلًا: "لا يمكن أن يتم تنفيذ قضية المياه إلا من خلال اتفاق، إذا كانت مصر مستقرة عام 2011".

وتابع "السيسي"، خلال لقائه مع الوسائل الإعلام الأجنبية، على هامش منتدى شباب العالم: "لو كانت الأمور مستقرة في 2011 ما حدث كل ما يحدث الآن، ولكن تعاملنا مع الأمر الواقع، وبدأنا في المفاوضات".

وأضاف: "ملء وتشغيل سد النهضة قضية هامة للغاية، وكنا نتفاوض عن ذلك خلال السنوات الماضية"، مستكملًا: "يوم 15 يناير المقبل سنكون وصلنا لاتفاق، أو استعنا بطرف رابع ييسر لنا الأمر".

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