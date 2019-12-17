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لحظة تكريم ليلى علوي في جامعة عين شمس (فيديو)

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:55 م
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ليلى علوي
ليلى علوي
ولاء عبد الناصر - تصوير: عبير أحمد
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كرمت جامعة "عين شمس"، الفنانة ليلى علوي، اليوم وسط حفاوة كبيرة من الطلاب والطالبات.

وقالت "علوي"، بعد تكريمها إنها لم تدخل الجامعة منذ ٢٩ سنة وهذه أسعد لحظة فى حياتها وأنها سعيدة جدا بهذا التكريم، وتذكرت أوقات الجامعة والدراسة، وقالت رغم أن الدراسة مع العمل كان صعب جدا إلا أنها لم تتنازل عن حلمها وحصلت على بكالوريوس التجارة.

يشار إلى أن الندوة أقيمت اليوم في جامعة عين شمس تحت رعاية كل من رئيس جامعة عين الشمس "محمود المتيني"، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة "نظمي عبد الحميد"، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى علوي، فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وهو من بطولة "ليلي علوي، زينة، محسن محيي الدين، عبد الرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، إيناس كامل"، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.
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