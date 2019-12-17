نتيجة مباراة الهلال ضد فلامنجو البرازيلي| مشاهدة هدف الدوسري اليوم| شاهد لايف مباراة الهلال وفلامنغو live

مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الهلال يلا شووت كورة أونلاين دوري بلس حصري، حيث ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق الهلال السعودي، ونظيره فلامنجو البرازيلي، يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر 2019، على ملعب استاد خليفة الدولي، في إطار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.









بث مباشر الهلال ضد فلامنجو رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو بث مباشر كورة ستار يلا شوت الهلال بث مباشر الهلال ضد فلامنجو اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، وخطف الهلال بطاقة التأهل إلى دور نصق النهائي، بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق الترجي التونسي ممثل إفريقيا، بهدف نظيف، أحرزه المهاجم الفرنسى بافتيمبى جوميز عند الدقيقه 73، في ربع نهائي مونديال الأندية.









يلا شوت yalla shoot kora live الهلال دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو كورة اون لاين، بث مباشر الهلال KORA GOAL، وعلى الجانب الأخر تعد مواجهة الهلال هي المباراة الأولى لفلامنجو في كأس العالم للأندية، وذلك حسب قانون البطولة الذي يمنح بطل أمريكا الجنوبية وبطل دوري أبطال أوروبا التأعل مباشرة إلى دور النصف النهائي من البطولة.





موعد مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية:-

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد فلامنجو في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة ونصف مساءً بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.





بث مباشر مباراة الهلال الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الثلاثاء، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال ضد فلامنجو، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد فلامنجو في كأس العالم للأندية، يلا شوت Yalla Shootمباراة الهلال ضد فلامنجو، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة الهلال بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، وكورة لايف، ومن المتوقع أن يبدأ الروماني رازفان لوشيسكو بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وجانج هيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما سيدفع بجوستافو كويار، وكارلوس إدواردو، وسالم الدوسري، وأندريه كاريو ووسيباستيان جيوفينكو في وسط الميدان، وسيقود هجوم الهلال بافيتيمبي جوميز، فيما سيدفع البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق فلامنجو؛ بدييجو ألفيس في حراسة المرمى، وأمامه رافينيا، وفيليبي لويس، ورودريجو كايو، ووبابلو ماري، وسيضع ويليان وجيرسون في قلب الميدان، أمامهما إيفرتون ريبيرو، وبرونو هنريكي، ودي أراسكايتا، فيما سيقود الهجوم جابرييل باربوسا.

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