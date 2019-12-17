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الكونغو تجمد احتياطي لأصول رجل أعمال لبناني مرتبط بـ "حزب الله"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:57 م
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علم حزب الله
علم حزب الله
وكالات
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أكد مصدر رسمي بجمهورية الكونغو الديموقراطية، مساء اليوم الثلاثاء، على أن "بلاده تعمل على تجميد احتياطي لأصول رجل أعمال لبناني، يملك مخبزاً صناعياً ضخماً في العاصمة كينشاسا"؛ تطبيقاً لعقوبات وزارة الخزانةالأمريكية، التي تتّهمه بتمويل ميليشيا حزب الله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت يوم الجمعة الماضي 13 ديسمبر، عقوبات على اللبنانيين (ناظم سعيد أحمد، وصالح عاصي)، اللذين يملكان عدداً من الشركات في جمهورية الكونغو الديموقراطية، واتهمتهما بتمويل "أنشطة مجموعة حزب الله الإرهابية" بعشرات ملايين الدولارات، وفق بيان اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وعقب جلسة خاصة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة فيليكس تشيسيكيدي رئيس البلاد، قال المتحدث باسم الحكومة الكونغولية جولينو ماكيليلي، إن "مصرف الكونغو المركزي أصدر تعميماً إلى اتحاد المصارف الكونغولية بتجميد كل أصول صالح عاصي وكل شركاته، وتجميد كل التحويلات انطلاقا من حساباته".

وأضاف المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، أن هذا الإجراء يهدف إلى "تجنب التداعيات السلبية لهذه التدابير الأمريكية على الاقتصاد والشعب"، مشيراً إلى أنه "تقرر تعيين هيئة إدارية مستقلة بانتظار التوصل إلى حل دائم، وذلك تطبيقا لتوصيات وزارة الخزانة الأميركية".

هذا وقرر مجلس الوزراء "فتح حسابات جديدة" للشركات، التي يملكها "ملك الخبز" في ،كينشاسا والتي وضعت تحت وصاية "هيئة إدارية جديدة" عيّنتها الدولة.

وتسعى الإجراءات الاحتياطية إلى تجنب أي اضطرابات في إمدادات الخبز، الذي ينتجه المخبز الضخم التابع لعاصي، والذي يستهلك منتجاته يوميا سكان كينشاسا البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، والمناطق المجاورة.

وكان عاصي قد مثل أمام القضاء الكونغولي أواخر مارس 2018، بتهم رفع سعر الخبز من دون تصريح أو سبب، معرّضا، بحسب السلطات، استقرار البلاد للخطر.

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الكلمات المفتاحية

لبنان حزب الله الكونغو

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