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live: مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 17 / 12 / 2019 في كأس العالم للأندية| هدف الدوسري

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:56 م
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(18) - لوحة فنية رائعة من لاعبي الهلال. جيوفنكو يمرر للظهير الأيمن البريك الذي مررها زاحفة للدوسري والأخير يضع الزعيم في المقدمة أمام فلامنغو. (16) - المدافع الدولي البليهي يقوم بعمل جبار متجاوزاً أكثر من لاعب ويمرر الكرة لسالم الدوسري الذي سدد نحو المرمى لكن الحارس المخضرم دييغو ألفيش أبعدها لتعود أمام الفرنسي غوميز الذي وضعها فوق المرمى.


يلتقي فريقي الهلال وفلامنجو البرازيلي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية 2019 المقام في قطر، يستعد الزعيم اليوم ليخوض لقاء ضمن منافسات نصف النهائي من كأس العالم للأندية لقاء مهم للغاية بالنسبة له خصوصاً أنه بدأ الموسم الماضي بأداء مميز ومستوي رائع ، وفي اللقاء الماضي بدور ربع النهائي حقق الأنتصار على فريق الترجي بنتيجة هدف دون رد ، مباراة مهمة بالنسبة للفريقين خصوصاً أن الفائز في هذا اللقاء سيتأهل إلي النهائي مباشرةً ، ويسعي كلاهما في تحقيق الفوز من أجل الصعود والتأهل ، وكان الفريق السعودي قدم مستوي جيد خلال لقاءه الأول وهو ما ظهر في جدية كافة اللاعبين والإستحواذ علي كافة تفاصيل المواجهة والإنتصار التكتيكي الذي تحقق بهدف اللاعب جوميز الأسطورة الذي أصبحت متواجدة في الفريق ومن المؤكد أنه سيبدأ اللقاء ضد الفريق البرازيلي اليوم.


تنطلق المواجهة بين فريقي الهلال وفلامنجو البرازيلي في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:30 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق عصام الشوالي..



مشاهدة مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي مباشر


تشكيلة الهلال السعودي الرسمية اليوم لموادهة نادي فلامينغو البرازيلي اليوم هي كلا من : عبدالله المعيوف في حراسة المرمي، ويتواجد في خط الدفاع كلا من : ياسر الشهراني ومحمد البليهي ويانغ هيون سو ومحمد البريك، ويتواجد في خط الوسط كلا من : كويلار وكارلوس إدواردو وسالم الدوسري، وفي الأمام يتواجد ثلاثي الرعب جيوفينكو وجوميز وكارييو.



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