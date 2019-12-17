الرئيس السيسي: تعلمت من شباب العالم وتأثرت بهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن نجاح النسخة الأولى من منتدى شباب العالم ما كان سوى بداية قاطرة الابتكار والإبداع والتفاني من شباب مصر ثم جاءت النسخة الثانية من المنتدى لتنضج الفكرة ويرتفع سقف الصموح وتزداد التحديات ويتوسع المنتدى ليشمل عدد أكبر من الشباب وتتعدد فعاليته على مدار العام.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكن نجاح منتدى شباب العالم قاصرا على تجمع الشباب من كل دول العالم للحوار والنقاش البناء وإنما تحول من مجرد عبارات تعبر عن طموح الشباب إلى خطوات جادة تم تنفيذها على أرض الواقع.



وأعرب عن سعادته بالنقاشات التي دارت في جلسات منتدى شباب العالم، مضيفًا: "تعلمت من شباب العالم وتأثرت بهم فدائما ما يثيرون أعجابي بهذا المستوي الراقي والرفيع".



وقدم الرئيس السيسي شكره لكل من ساهم في إخراج منتدى شباب العالم في هذه الصورة المشرفة، مؤكدًا أن منتدى شباب العالم أثبت نجاحه.

