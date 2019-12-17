محافظ الإسكندرية يقدم العزاء لأسرة "غطاس المجاري" ويؤكد: توفي وهو يخدم وطنه (صور)

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،اليوم الأربعاء، واجب العزاء بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس السادس بالزوايدة، لأسرة عامل الصرف الصحي"أكرم عوض" 40 عاما، الذي لقي مصرعه أثناء تطهيره بالوعة صرف صحي بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد.



وأكد المحافظ لأبناء الفقيد أنهم يجب أن يفتخروا بوالدهم الذى توفي وهو يخدم وطنه ويؤدي واجبه، مضيفًا إلى أنه أمر على الفور بتوفير الدعم الكامل للأسرة وصرف كافة التعويضات اللازمة لها، فضلًا عن فتح أبواب مكتبه لهم بديوان عام المحافظة في أي وقت.



جاء ذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، والقس روفائيل ميخائيل راعي الكنيسة، ووفد من الجمعية الشرعية بالمنطقة.



يذكر أن أكرم حلمى عوض، ٤٠ عام، متزوج وله طفلين ويعمل غطاس مجاري، توفي أمس أثناء قيامه بتطهير بالوعة صرف صحي عمقها 5.3 مترا بشارع الزوايدة الرئيسي بمنطقة خورشيد.