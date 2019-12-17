السيسي لـ شباب مصر: "ثقتي بكم لا حدود لها"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إخراج هذا الحدث العظيم "منتدى شباب العالم" بهذه الصورة المشرفة، ابتداءً من شباب العالم، ليجلسوا سويًا يتبادلون الناقشات والآراء حول صراعات عالمهم المضطرب المليء بالصراعات والحروب، لحل مشكلاته، وإيجاد عالم تسوده قيم التسامح والسلام وقبول الآخر.





كما توجه "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بالشكر لشباب مصر، قائلًا: "رهاني على شباب مصر رهان رابح غير قابل للشك أو التأويل، ثقتي بكم لا حدود لها، وجعلتم منتدى شباب العالم صبغة متميزة تختلف عن نظيراتها في العام السابق، شكرًا لكم شباب مصر".



