Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطفل زين يرافق الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى الشباب

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:52 م
Advertisements
الطفل زين يرافق الرئيس
الطفل زين يرافق الرئيس
أمنية فوزي
Advertisements
رافق الطفل زين، قاهر السرطان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أن الطفل زين مثال ونموذج عظيم على القوة والإرادة والصبر، متابعًا موجهًا حديثه للطفل: "ربنا يخليك يا زين ويديلك الصحة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم عبد الفتاح السيسي الطفل زين

أخبار تهمك

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 6 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 22 ساعة

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ يوم

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

رشا راغب: ناقشنا بمنتدى شباب العالم فرص العمل في عصر الذكاء الاصطناعي

السيسي: فعاليات منتدى شباب العالم كانت فرصة عظيمة لخلق حالة من الحوار البناء (فيديو)

تعرف على توصيات الرئيس السيسي في منتدى شباب العالم

لفتة إنسانية من السيسي مع محارب السرطان زين (فيديو)

والدة الطفل زين يوسف تبكي وسط تصفيق حضور منتدى شباب العالم (فيديو)

أول تعليق لوالدة "زين" محارب السرطان بعد مصافحة السيسي له بمنتدى شباب العالم (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status