الطفل زين يرافق الرئيس السيسي خلال كلمته بمنتدى الشباب

رافق الطفل زين، قاهر السرطان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إلقاء كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بشرم الشيخ.



وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته، أن الطفل زين مثال ونموذج عظيم على القوة والإرادة والصبر، متابعًا موجهًا حديثه للطفل: "ربنا يخليك يا زين ويديلك الصحة".

