Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش يتصدر ترند "يوتيوب" بـ"كعب الغزال"

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:47 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
محمود حنفي
Advertisements
طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش، أحدث أغانيه بعنوان "كعب الغزال" وذلك على العديد من القنوات الفضائية واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدرت الأغنية المرتبة الـولى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" واستطاعت أن تكون رقم واحد في قائمة التريند والأكثر مشاهدة.

"كعب الغزال"، كلمات مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو والحان محمد صالح ويستعد الفترة القادمة لتسجيل عدد من الأغاني الذي يظهر فيها بشكل مختلف بعيدًا عن فكرة المهرجانات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني إسلام ساسو أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

البابا تواضروس: البلد كانت بتتسرق في عهد مرسي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بث حي.. NOW مشاهدة مباراة الهلال و فلامنجو بث مباشر beIN SPORT المفتوحة الهلال هدف رابط HD

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش الهلال يوتيوب plus Alhilal

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تراك جديد لـ أوكا وأورتيجا يتصدر تريند يوتيوب

قدام مرايتها لعمرو دياب تتصدر ترند تويتر

عمرو دياب يتصدر الأكثر بحثًا عبر يوتيوب بـ"أول يوم في البعد" (فيديو)

أول أغنية رومانسية لـ "شاكوش" تتخطى حاجز الـ11 مليون مشاهدة .. التفاصيل

بعد انفصاله عن حمو بيكا.. حسن شاكوش وعمر كمال يفاجئان الجمهور بطرح "بنت الجيران"

خاص لـ"الفجر الفني".. كواليس أغنية حسن شاكوش "كعب الغزال"

Advertisements

تصويت

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

هل تؤيد إجراء تعديل وزاري فى الوقت الحالى

الأكثر قراءة
02:41 م

عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط"

مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي

02:34 م

بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو)

06:22 ص

يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus

03:58 م

بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي

03:18 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status