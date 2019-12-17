حسن شاكوش يتصدر ترند "يوتيوب" بـ"كعب الغزال"

طرح المطرب الشعبي حسن شاكوش، أحدث أغانيه بعنوان "كعب الغزال" وذلك على العديد من القنوات الفضائية واليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.





وتصدرت الأغنية المرتبة الـولى على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" واستطاعت أن تكون رقم واحد في قائمة التريند والأكثر مشاهدة.





"كعب الغزال"، كلمات مصطفي حدوته وتوزيع إسلام ساسو والحان محمد صالح ويستعد الفترة القادمة لتسجيل عدد من الأغاني الذي يظهر فيها بشكل مختلف بعيدًا عن فكرة المهرجانات .



