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هدف الهلال الآن| شاهد هدف سالم الدوسري ضد فلامنجو| بث مباشر مباراة الهلال وفلامينجو اليوم live online

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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الهلال
الهلال
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سالم الدوسري يسجل الهدف الأول للهلال السعودي ضد فلامنجو البرازيلي

بث مباشر مباراة الهلال اليوم بدون توقف ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق واحدة من المباريات القوية ذات العيار الثقيل، والتي ستجمع بين فريقي الهلال السعودي ونظيره فلامنجو البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2019 بالعاصمة القطرية الدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو 
ويضرب فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، موعداً مع فلامنجو، على ملعب “ستاد خليفة الدولي”، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو  وتقام مباراة الهلال مع فلامنجو، في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:30 بتوقيت القاهرة، و9:30 بتوقيت مدينة أبو ظبي، وتذاع المباراة عبر شاشة قناة “بي إن سبورت 1″، بتعليق عصام الشوالي.

ونجح فريق الهلال في خطف بطاقة التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية، بعد تحقيقه فوزاً مثيراً على الترجي، بهدف نظيف، أحرزه الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 73، مساء السبت الماضي.

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو  ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو مع المتأهل من مواجهة مونتيري المكسيكي وليفربول الإنجليزي، في نهائي كأس العالم للأندية الذي سيقام يوم السبت المقبل.

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