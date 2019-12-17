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كل ما تريد معرفته عن مواعيد مباريات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:47 م
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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انتهت مراسم قرعة دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا بمدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل. وسيواجه ريال مدريد الإسباني وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة برصيد 13 لقبًا بمانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيواجه ليفربول بطل الموسم الماضي أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما سيواجه بايرن ميونخ الألماني تشيلسي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل. وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة صعبة أمام بروسيا دورتموند الألماني الفريق السابق لتوماس توخيل المدير الفتي الحالي لباريس سان جيرمان. كما سيواجه برشلونة الإسباني نابولي الإيطالي، في حين يواجه يوفنتوس الإيطالي ليون الفرنسي. وسيقابل فالنسيا الإسباني أتالانتا الإيطالي وسيتقابل توتنهام الإنجليزي مع لايبزيج الألماني.


وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات دور الستة عشر من البطولة والتي تم تحديدها كالتالي:-

* بروسيا دورتموند & باريس سان جيرمان :
الذهاب: سيجنال إدونا بارك 18 فبراير 2020.
العودة: حديقة الأمراء 11 مارس 2020.

* ريال مدريد & مانشستر سيتي :
الذهاب: سانتياجو برنابيو 26 فبراير 2020.
العودة: الاتحاد 17 مارس 2020.

* أتالانتا & فالنسيا :
الذهاب: سان سيرو 19 فبراير 2020.
العودة: ميستايا 10 مارس 2020.

* أتلتيكو مدريد & ليفربول :
الذهاب: ميتروبوليتانو 18 فبراير 2020.
العودة: أنفيلد 11 مارس 2020.

* تشيلسي & بايرن ميونخ :
الذهاب: ستامفورد بريدج 25 فبراير 2020.
العودة: أليانز أرينا 18 مارس 2020.

* ليون & يوفنتوس :
الذهاب: جروباما ستايديوم 26 فبراير 2020.
العودة: أليانز ستاديوم 17 مارس 2020.

* توتنهام & لايبزيج :
الذهاب: استاد توتنهام هوتسبير 19 فبراير 2020.
العودة: ريد بول أرينا 10 مارس 2020.

* نابولي & برشلونة :
الذهاب: سان باولو 25 فبراير 2020.
العودة: كامب نو 18 مارس 2020.

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