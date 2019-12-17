موعد مباراتي برشلونة ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي "يويفا" عن مواعيد مواجهات دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي نتجت مؤخرًا عن مواجهة مثيرة بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية بأن مباراة الذهاب ستقام بين برشلونة ونابولي في يوم الخامس والعشرين من شهر فبراير المقبل على ملعب سان باولو في إيطاليا.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مباراة العودة بين الناديين الإسباني والإيطالي ستقام على ملعب الكامب نو معقل برشلونة في الثامن عشر من مارس المقبل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة اعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، حيث فاز في أربع مباريات وتعادل في مبارتين ولم يخسر أي مباراة بينما احتل نابولي المركز الثاني في المجموعة الخامسة خلف ليفربول الإنجليزي المتصدر برصيد 12 نقطة، حيث فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في ثلاثة مباريات ولم يخسر أي مباراة.





وكانت مراسم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا أجريت اليوم الإثنين في مقر الاتحاد الأوروبي الذي يقع في مدينة نيون السويسرية. وكشفت القرعة عن مواجهات نارية ومن العيار الثقيل، حيث يواجه ريال مدريد الإسباني وصاحب الرقم القياسي في الفوز بتلك البطولة برصيد 13 لقبًا بمانشستر سيتي الإنجليزي، بينما سيواجه ليفربول بطل الموسم الماضي أتلتيكو مدريد الإسباني. كما سيواجه بايرن ميونخ الألماني تشيلسي الإنجليزي في مواجهة من العيار الثقيل.





وأسفرت القرعة أيضًا عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة صعبة أمام بروسيا دورتموند الألماني الفريق السابق لتوماس توخيل المدير الفتي الحالي لباريس سان جيرمان. كما سيواجه برشلونة الإسباني نابولي الإيطالي، في حين يواجه يوفنتوس الإيطالي ليون الفرنسي. وسيقابل فالنسيا الإسباني أتالانتا الإيطالي وسيتقابل توتنهام الإنجليزي مع لايبزيج الألماني.



