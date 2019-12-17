Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي خاص لـ"الفجر الرياضي" .. رضا عبد العال ساخرا: الهزيمة من الغزل بطعم الفوز (فيديو) الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:42 م Advertisements حسام نور Advertisements Advertisements أخبار تهمك بعد هزيمة الزمالك.. عمرو أديب يوجه رسالة للأهلاوية (فيديو) منذ حوالي 13 ساعة مفاجأة جديدة في قضية انتقال كهربا للأهلي منذ حوالي 5 ساعات رابط ’’yalla shoot’’ مشاهدة مباراة السد القطري والترجي الرياضي بث مباشر رابط ماتش SADD TODAY يلا شوت PLUS رابط مباراة ال منذ حوالي 5 ساعات يلا شوت BEIN المفتوحة مشاهدة مباراة الترجي والسد بث مباشر ZAMALEK LIVE رابط ماتش الترجي بدون تقطيع جودة متعددة plus منذ حوالي 4 ساعات بعد أزمة الأهلي الأخيرة.. مفاجآت فايلر أمام الإسماعيلي منذ حوالي 4 ساعات مفاجآت في تشكيل الأهلي ضد الإسماعيلي منذ حوالي 4 ساعات مرتضي منصور يوجه رسالة خاصة لـ"كارتيرون" منذ أقل من ساعتين عاجل.. زيدان يستبعد 8 لاعبين من قائمة ريال مدريد في الكلاسيكو منذ ساعتين و 27 دقيقة عاجل - الكشف عن حجم إصابة أحمد فتحي منذ ساعتين و 36 دقيقة عاجل.. الأهلي يستبدل كهربا بـ"لاعب وسط" منذ حوالي 5 ساعات صدمة جديدة للأهلي في صفقة بليسينج إليكي (فيديو) منذ حوالي 7 ساعات الأهلي يقترح على فايلر صفقة نارية منذ حوالي 22 ساعة عاجل - مفاجآت كبرى في قائمة ريال مدريد ضد برشلونة.. زيدان يستبعد 8 نجوم منذ ساعتين و 17 دقيقة مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون مع الزمالك منذ ساعتين الإصابة تحرم الأهلي من خدمات رمضان صبحي في 8 مباريات حاسمة منذ ساعتين و 8 دقيقة أول رد فعل من مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك منذ حوالي 21 ساعة