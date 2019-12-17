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شركة صينية تختار "ASG" كأفضل شريك أعمال في مصر والشرق الأوسط

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:35 م
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بعد الاحتفال
بعد الاحتفال
أحمد الشيخ
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اختارت داهوا العالمية "Dahua"، شركة عرب سكيوريتي جروب "ASG" للأنظمة الأمنية فى مصر والشرق الأوسط  كأفضل شريك أعمال للشركة العالمية في المنطقة وذلك في احتفالية ضخمة عقدت في الصين  لشركاء أعمالها  حضور مجلس ادارة الشركتين فى الخليج ومصر،  ومشاركة أكثر من 500 متخصص في مجال الأنظمة الأمنية والحماية.

وأعرب المهندس باسم بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة عرب سيكيوريتي جروب عن سعادته بهذا التكريم ، مشيرا أن التكريم يعد وسام على صدر جميع العاملين في الشركة بعد الأداء الجيد والنمو الملحوظ الذي حققته الشركة في نسبة النمو وحجم الاعمال والمبيعات من خلال منتجات داهو تكنولوجي ، حيث نجحتASG في تنفيذ مشروعات عملاقة في مصر والمنطقة وهو ما أهلها اليوم لهذا التكريم .

أضاف أن الشركة حققت نسبة نمو في الأعمال بلغت 50%  بححم أعمال يقترب من 200 مليون جنيه مصري ، مشيرا أن الشركة تتوقع نمو مستهدف خلال عام 2020 أكثر من 50% في منتجات وأنظمة داهوا .

وأوضح أنه خلال الاحتفالية أعلنت داهو عن طرح منتجات جديدة مثل  "IMOU" ، كما أن الشركة لديها مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والخاصة بالتجمعات السكنية والمدن الذكية والمنشآت الفندقية والسياحية , ومنها أجهزه الإنتركم والتحكم في الدخول والخروج والاقفال الذكية والإنذار والتى تعمل على توفير اقصي مستويات الآمان للسكان ولرواد هذه الأماكن ، مما يساعد في عمليات منع حدوث الجرائم وسرعة أكتشاف مرتكبيها، حيث تحتل الشركة صدارة الشركات في الخليج ومصر في مجال أنظمة الأمن والحماية وأنظمة المراقبة بالفيديو من حيث الانتشار مبيعًاً حيث ترفع شركة عرب سكيورتى شعار الجوده لكسب رضاء العملاء باعتبارها رائده في هذه التكنولوجيات ".

وخلال الاحتفالية أشاد  جوسن مدير شركة داهوا العالمية وجاك المدير لمنطقة الشرق الاوسط باداء عرب سيكيوريتي جروب المتميز مؤكدا أن الشركة حققت نجاحات في مصروالخليج من عام 2011 بداية من دولة الكويت والخليج ثم مصر  تحسب لها واستطاعت أن تدخل قطاعات جديدة وتزيد حصتنا السوقية في المنطقة .

وأثني على التقدم الكبير فى مركز الخدمة فى مصر والخليج بما لديه من انظمة متطورة لتقديم الدعم الفنى والصيانة لخدمة عملائها فى المنطقة بالكامل .

ولدى عرب سكيورتى جروب أكثر من 400 موظف فى مصروالخليج ومركز خدمة العملاء  وتعتبر عرب سكيورتى جروب من أكبر الشركة فى المنطقة فى مجال الأنظمة الامنية حيث أنها لديها مجموعة متنوعة من الحلول المتقدمة والخاصة بالمدن الذكية والمنشأت الفندقية والسياحية ومنظومة الطرق الذكية  .
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الكلمات المفتاحية

عرب سيكيورتي داهوا العالمية Dahua ASG 2020

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