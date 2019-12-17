رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الشرقية.. وتوفير فصائل الدم بعد انهيار عقار فاقوس (صور)

أصرت القيادات التنفيذية بمحافظة الشرقية ووزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبرفقته السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والسيد الدكتور إبراهيم علي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة وموفدًا نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ومختلف القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، علي عدم مغادرة محل واقعة إنهيار مبني بمدينة فاقوس حتي هذه اللحظة والتي وقعت صباح اليوم لمبني مكون من ثلاث طوابق والدور الأول مصنع للحلويات، وذلك لمتابعة تطورات الموقف والوقوف علي أعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي أحياء أو ضحايا والتأكد من إنتشال جميع سكان العقار المنهار وتقديم كافة الإسعافات اللازمة للمصابين.



وأوضح الدكتور هشام مسعود بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي بمستشفي فاقوس النموذجي، والمستشفيات المجاورة، ومستشفي الزقازيق العام، وتم توفير فصائل الدم المختلفة، والقوي البشرية اللازمة من الأطباء والتمريض بهذه المستشفيات وتوفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وجاري حاليًا تقديم الخدمة الطبية وكافة أوجه الرعاية اللازمة لعدد 2 حالة تم إستقبالهم من جراء الحادث بمستشفي فاقوس النموذجي حتي الآن.