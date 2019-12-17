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الولايات المتحدة تعلن احتمالية زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:24 م
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علم أمريكا
علم أمريكا
الفجر
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أنها قد تعمل على زيادة الرسوم الجمركية على بضائع أوروبية، وذلك في ظل سعيها لخفض عجزها التجاري المزمن مع القارة الأوروبية.

وفي مقابلة تلفزيونية على شبكة "فوكس بيزنس"، صرح الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، بأنه "قد يجري زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضت مؤخرا على بضائع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في إطار الخلاف حول دعم شركتي صناعة الطائرات (بوينغ) و(إيرباص)، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه الطرفان التفاوض على تسوية."؛ وفقاً ام نقتله وكالة "رويترز".

وأضافت الوكالة، أن الممثل التجاري لايتهايزر، أشار في المقابلة "ننظر في ذلك.. قد نزيد ذلك.. هدفنا هو محاولة الوصول إلى نوع من التسوية عبر مفاوضات.. لكن علاقتنا مع أوروبا مفتقرة جدا للتوازن".

فيما امتنع الممثل التجاري الأمريكي عن إعطاء معلومات بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية الجديدة ستستهدف السيارات ومكونات السيارات الأوروبية.

وفي غضون ذلك، أقر لايتهايرز بالعجز في تجارة السلع الأمريكية مع الاتحاد الأوروبي، إذ أكد على أنه يبلغ 180 مليار دولار في 2019، وإن الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد سبل لبيع المزيد من السلع إلى أوروبا.

وبحسب بيانات مكتب تعداد الولايات المتحدة، بلغ العجز حوالي 169 مليار دولار في 2018.

وزارة الخزانة الأمريكية
هو قسم تنفيذي مسؤول عن خزينة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، أُنشئت بقرار صادر من الكونجرس عام 1789؛ لأدارة إيرادات الحكومة، وتُدار الوزارة من قبل وزير الخزانة الأمريكي، والذي هو عضو في مجلس الوزراء.

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الكلمات المفتاحية

الولايات المتحدة السلع الأوروبية الرسوم الجمركية أمريكا

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