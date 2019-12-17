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live| كورة مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشرClub World Cup 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:30 م
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بوابة الفجر
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كورة مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر فى تغطية حية من خلال مساء يوم الثلاثاء 17 من ديسمبر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر في في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، فى متابعة مباشرة للمباراة التى تجمع الزعيم الهلال مع فريق فلامينجو فى صراع للوصول الى نهائي البطولة يلا شوت مباشر.

 

كورة مباشر مشاهدة مباراة الهلال وفلامينجو بث مباشر
كورة مباشر مشاهدة مباراة الهلال مع فلامينجو بث مباشر حيث يستضيف ملعب خليفة الدولى مواجهة نارية تجمع بين الهلال السعودى مع فريق فلامينجو في منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة قطر حاليا مشاهدة مباراة اليوم  لايف وتنطلق المباراة في توقيت الساعة 07:30 مساء بتوقيت مصر بما يوافق الساعة 08:30 مساء بتوقيت السعودية.

يلا شوت مباراة الهلال اليوم

يلا شوت يوتيوب مباراة الهلال مباشر اليوم مع فريق فلامينجو بطل البرازيل فى منافسات نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية يلا شوت فى نقل مباشر لايف  تحديث مستمر للقاء.

يوتيوب مباشر فى لقاء تترقبه جماهير الفريقين و كرة القدم العالمية والعربية فى تغطية مباشرة يلاشوت مباشر بدون تقطيع.

بطولة كأس العالم للأندية – نصف نهائي
مباراة الهلال مع فلامينجو
توقيت الساعة السابعة والنصف بتوقيت في مصر
توقيت الساعة الثامنة والنصف بتوقيت فى السعودية

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