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عقوبة مالية للاعبي طنطا بعد هزيمة الإنتاج

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:31 م
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طنطا والانتاج الحربي
طنطا والانتاج الحربي
سارة سالم
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا ، بقيادة أيمن المزين بتوقيع عقوبة مالية علي اللاعبين عقب الخسارة من الإنتاج الحربي بالأمس في الدوري المصري الممتاز بهدف نظيف.

وأعتمد مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي العقوبة، لتطبيقها علي اللاعبين عقب الهزيمة وتراجع وضع الفريق الطنطاوي بجدول الدوري.

كما حرص مجلس إدارة نادي طنطا علي الأجتماع للاعبين، وتحدث رئيس النادي مع اللاعبين لتحفيزهم من أجل الفوز في الفتره المقبلة والمنافسة علي مركز جيد في جدول الدوري.

وشهدت الجلسة تواجد جميع اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني لكرة القدم بقيادة ايمن المزين وتواجد اعضاء مجلس إدارة الفريق الطنطاوي ورئيس مجلس الإدارة المحاسب فايز عريبي.

يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز ، وستقام المباراة بينهم علي ملعب استاد السلام يوم الخميس القادم.

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