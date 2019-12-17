أستاذ علاقات دولية يطالب بإنشاء مجلس للشباب

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ علاقات دولية بالجامعة الأمريكية، إن الإرهاب لم يهزم بالسلاح فقط وإنما بالأفكار وتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية التي أغوت البعض لدخول إلى قوة الشر، مؤكدًا أنه لابد من محاربة الإرهاب من خلال التنمية والإبداع.



وأضاف "العدوي"، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بشرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء أن المجتمعات وخاصة الشباب يريدون حياة أفضل، مؤكدا أن مصر تقف كقدوة ونموذج لمحاربة الإرهاب مع اتخاذ خطوات هائلة لتحقيق التنمية.



وأكد أنه يجب دمج الشباب في الحوار والحلول وعملية صناعة القرار، وهم من سيعالجون أهم مشكلات الكوكب، مشددًا على ضرورة استمرار منتدى شباب العالم كمنصة عالمية لمشاركة الأفكار.



واقترح إنشاء مجلس للشباب يتابع ويتأكد أن كل التوصيات التي يتم التقدم بها يتم تفعيلها، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في التواصل مع الشباب.

